Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti

22.03.2022 13:33

Eski Fenerbahçe yöneticisi, tecrübeli gazeteci Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını koydu. Dündar, Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile başkanlık için mücadele edecek.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

Uğur Dündar'dan sürpriz! Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı'na aday oldu

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Fanatik'teki habere göre Uğur Dündar; bugün saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

Uğur Dündar'dan sürpriz! Fenerbahçe Yüksek Divan Başkanlığı'na aday oldu

MAÇ TAKVİMİNE GÖRE

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞKANLIK YAPTI

Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.

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Divan Kurulu, Sait Yılmaz, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti - Son Dakika
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