Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti - Son Dakika

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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

BUGÜN AÇIKLAYACAK

Fanatik'teki habere göre Uğur Dündar; bugün saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

MAÇ TAKVİMİNE GÖRE

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞKANLIK YAPTI

Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.