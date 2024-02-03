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Fenerbahçe'nin transferi gerçekleşmeyen futbolcunun eşi yalanladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin transferi gerçekleşmeyen futbolcunun eşi yalanladı

Fenerbahçe\'nin transferi gerçekleşmeyen futbolcunun eşi yalanladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.

03.02.2024 13:54
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Galatasaray ile zirve yarışında bulunan Fenerbahçe, ara transfer döneminin hızlı ekipleri arasında yer alıyordu. Kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü katan sarı - lacivertlilerde Umut Nayir, Samet Akaydin, Emre Mor, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ile yollar kiralık olarak ayrılmıştı.

EŞİNDEN ÇIKAN HABERLERE YALANLAMA

Adı Ankaragücü ile anılan Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaşmaya varmış ve sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Brezilyalı futbolcunun eşi Adriana Muller ise bir gazetecinin yaptığı "Lincoln Henrique'nin eşi, Ankaragücü'nü istemedi" haberine sert bir tepki gösterdi. Muller, Henrique'nin Ankaragücü'ne transferi için onay verdiğini ancak anlaşmanın sağlanamadığını söyledi.

Fenerbahçe'de Transfer Gelişmeleri: Lincoln Henrique Bragantino ile Anlaştı

"ANKARA'YA GİTMEK İÇİN ONAY VERMİŞTİK"

Adriana Muller'in gazeteciye cevaben yaptığı paylaşımda "Bana güvenmeni istemiyorum. Aldığın duyumların doğru olmadığını kabul et. Lincoln ve ben Ankara'ya gitmek için onay vermiştik. Hatta çocuklarımıza okul bulmak için birkaç kişiyle iletişime geçtik. Ne yazık ki ben kocamın menajeri değil sadece danışmanıyım. Benim Ankaragücü'ne gitmek için kararım olumluydu ancak gerçekleşmedi" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de Transfer Gelişmeleri: Lincoln Henrique Bragantino ile Anlaştı

"YALAN HABER YAPMAK GAZETECİLİK DEĞİLDİR"

Açıklamasının devamında eleştirilerinin dozajını daha da artıran Adriana Muller "Gerçek gazetecilik yalan haber yapmak değildir! Bunu beklemiyordum. Ancak kararımı Tanrı biliyor ki Ankaragücü'ne gitmek istemiştim. Transfer olmadı ancak onlar bir taraftar daha kazandı. Ankaragücü'ne uzaktan da olsa dua edeceğimden emin olabilirsiniz. Kocam, Brezilya'da oynayacak. O harika bir sporcu ve umarım yeni takımı ona çok değer verecek. Ben de bir eş olarak onu destekleyeceğim. Bir gözüm Brezilya'da diğer gözüm Türkiye'de olacak. Kocamı ve oyununu sevenler, Bragantino'nun maçlarını izleyebilir" dedi.

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Lincoln Henrique, Spor, Son Dakika

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