Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği sürerken ayrılık listesi de genişliyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken kadro planlamasında da önemli değişikliklere gidiyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan yeni isimleri kadroya katarken diğer yandan takımda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği belirtilen İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollar ayrıldı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı ifade edilen İrfan Can Kahveci ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Cenk Tosun'un ise Kasımpaşa'ya imza attığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerde ayrılık listesinin bununla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Rodrigo Becao'nun kendisine talip kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma çıkması halinde bonservisi verilerek gönderileceği, aksi durumda sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edildi.
Yönetimin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söylediği, iki oyuncuyla kısa süre içinde vedalaşılmasının beklendiği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)