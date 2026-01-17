Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
17.01.2026 12:57
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı devam ediyor. İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği sürerken ayrılık listesi de genişliyor. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun'un ardından Rodrigo Becao, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'la da yolların ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER MESAİSİ HIZLANDI

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken kadro planlamasında da önemli değişikliklere gidiyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan yeni isimleri kadroya katarken diğer yandan takımda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmaya hazırlanıyor.

AYRILIKLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği belirtilen İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Cenk Tosun ile yollar ayrıldı. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a kiralandığı, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığı ifade edilen İrfan Can Kahveci ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Cenk Tosun'un ise Kasımpaşa'ya imza attığı aktarıldı.

3 İSİM DAHA GİDİYOR İDDİASI

Sarı-lacivertlilerde ayrılık listesinin bununla sınırlı kalmayacağı belirtildi. Kadro dışı bırakıldığı öne sürülen Rodrigo Becao'nun kendisine talip kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma çıkması halinde bonservisi verilerek gönderileceği, aksi durumda sözleşmesinin feshedilebileceği ifade edildi.

EMRE MOR VE BARTUĞ ELMAZ'A "KULÜP BULUN" TALİMATI

Yönetimin, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'a da kulüp bulmalarını söylediği, iki oyuncuyla kısa süre içinde vedalaşılmasının beklendiği kaydedildi.

İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Transfer Dönemi, Yaprak Dökümü, Fenerbahçe, Cenk Tosun, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    becao ve emre moru anlarımda bartugu neden gonderiyoruz. bartug gayet guzel rotasyon oyuncusu ve daha 22 yasında. gayette iyi oyuncu oldugunuda dusunuyorum. 1 2 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    para çok nasil olsaa 2 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    helal süper değişim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:51
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
