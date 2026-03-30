Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler

Fenerbahçe\'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
30.03.2026 07:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitme kararı alındı. Daha önce 4 milyon euro olan bonservis beklentisi 1-2 milyon euroya düşürüldü. Bu durum, transfer sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Dinamo Zagreb'in transfer için 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve Livakovic'in kariyerine ülkesinde devam etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Hırvat kalecinin bonservisinde indirime gittiği öne sürüldü.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 1-2 MİLYON EUROYA ÇEKİLDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre Fenerbahçe, daha önce 4 milyon euro olarak belirlediği bonservis beklentisini 1-2 milyon euro seviyesine düşürdü. Bu hamlenin transfer sürecini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler

ZAGREB GERİ ALMAK İSTİYOR

Dinamo Zagreb'in ise bu transfer için yaklaşık 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Livakovic'in de bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euro kazanabileceği aktarıldı.

KARİYERİNE ÜLKESİNDE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Hırvat kalecinin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ve bu nedenle Dinamo Zagreb'e dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  Ferhat Bindak:
    Bu camia futbolcu öğütne yeri. Buraya gelenin kariyeri bitiyor
    ahmet bayrak:
    Buraya gelenler 657ye tabi. ??
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti

08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:46
Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı
Bir zamanlar tüm dünya onu konuşuyordu, bakın nerede ortaya çıktı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
06:52
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
02:55
İsrail tarihinde bir ilk 2026 bütçesi onaylandı
İsrail tarihinde bir ilk! 2026 bütçesi onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 08:19:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.