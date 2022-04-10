Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev mücadelede sarı-lacivertliler Miha Zajc'ın attığı golle 26. dakikada öne geçti.

OSAYI-SAMUEL'DEN AKIL DOLU ASİST

Maçın başından beri sağ kanadı zorlayan Fenerbahçe yine bu kanattan gelişen atakta golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi bir pas çıkardı. Ceza sahası içerisinde Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Slovenyalı futbolcu kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports