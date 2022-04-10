Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev mücadelede sarı-lacivertliler Miha Zajc'ın attığı golle 26. dakikada öne geçti.
Maçın başından beri sağ kanadı zorlayan Fenerbahçe yine bu kanattan gelişen atakta golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi bir pas çıkardı. Ceza sahası içerisinde Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Slovenyalı futbolcu kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü - Son Dakika