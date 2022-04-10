Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü - Son Dakika
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Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü

10.04.2022 21:18
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü

Fenerbahçe-Galatasaray maçında düğüm 26. dakikada sarı-lacivertlilerin yıldızı Miha Zajc'ın attığı golle çözüldü. Sağ kanattan gelişen atakta Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi çıkardı. Ceza sahası içinde Miha Zajc topun gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev mücadelede sarı-lacivertliler Miha Zajc'ın attığı golle 26. dakikada öne geçti.

OSAYI-SAMUEL'DEN AKIL DOLU ASİST

Maçın başından beri sağ kanadı zorlayan Fenerbahçe yine bu kanattan gelişen atakta golü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi bir pas çıkardı. Ceza sahası içerisinde Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Slovenyalı futbolcu kariyerinde Galatasaray'a ilk golünü attı.

Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte Galatasaray'ı geriye düşüren o gol
Görüntü: Beinsports
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü - Son Dakika
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