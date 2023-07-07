Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler

07.07.2023 14:22

Arda Güler, Real Madrid'e 6 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ise "Arda'mıza iyi bakın" mesajını İspanyolca olarak paylaşırken, Real Madrid'i de gönderiye etiketledi.

Arda Güler, kendisini 6 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye resmen imza attı. Dünya devinin genç yıldızı basına tanıttığı toplantı sonrası Fenerbahçe'den "Arda'mıza iyi bakın" paylaşımı geldi.

FENERBAHÇE İSPANYOLCA PAYLAŞTI

Real Madrid'in genç yıldızı dünyaya tanıttığı basın toplantısında Arda Güler, "Real Madrid'de efsane olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarlarına da kendisine kırılmamasını söyleyen 18 yaşındaki futbolcunun açıklamaları sonrası Fenerbahçe, sosyal medyada Real Madrid'i etiketleyerek İspanyolca, "Arda'mıza iyi bakın" paylaşımında bulundu." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler - Son Dakika
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