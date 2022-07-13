Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Üst üste transferleri açıklamaya başlayan Kanarya, golcü arayışlarında mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın imza aşamasına kadar gelip, oyuncunun menajeriyle anlaşamamasının ardından rafa kalkan Pedro transferine Fenerbahçe dahil oldu. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki golcü oyuncu Joao Pedro ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Joao Pedro son detayları görüşmek adına İstanbul'a gelecek. Pedro geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Joao Pedro ile anlaşma sağlandı - Son Dakika