Fenerbahçe'den Turu Geçme Vurgusu

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Planlarımız orada turu geçme üzerine olacak. Kalite olarak rakipten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fizik ve kalite olarak alışmışlar, iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Rakibimizle ilgili yaptığımız toplantıda ne kadar ciddiye aldığımızı, sürekli ikinci bölgede bekleyerek geçiş oyunu yaptıklarını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar domine ettik. Daha farklı kazanabilirdik. Çok üstün bir futbol oynadık. Sadece 1 şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. Yüzde 80 oynadık, gol pozisyonlarına girdik. 2, 3'ü bulup maçı bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularımız bunu sahada gerçekleştirdiler ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AKE'Yİ RİSKE ETMEDİM'

Nathan Ake'nin ikinci yarının başında oyundan alınma sebebine değinen Kartal, "Hafta içi kasığına terapi yapıldı. Oradan tekrar ufak ağrı hissetti. Riske etmedim yerine Levent'i aldım" ifadelerinde bulundu.

Jayden Oosterwolde'nin performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk yarıda çok fazla hücuma katkısı olmadı savunma ağırlıklı oynadı. İkinci yarı stopere geçti. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar belki arkada 3'lü oynayabiliriz" dedi.

Bartuğ Elmaz'ın çok çalıştığını ifade eden İsmail Kartal, "Bartuğ bizim evladımız. Kampta çok çalıştı, ben de oynatarak hakkını verdim. Orada tatlı rekabet olacak. Şu an Bartuğ onların önünde olduğu için onu oynattım" diye konuştu.

'CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR TAKIM'

İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istediklerini ifade eden Kartal, "Çok fazla endişelenmiyorum. Takıma, oyuncularıma ve ekibime güceniyorum. Biz ekip olarak çok hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün vaktimiz var. Rakibimiz lig maçı oynayacak. Lig maçını izleyeceğiz. Asensio ve Greenwood daha iyi olacağına inanıyorum. Planlarımız orada turu geçme üzerine olacak. Kalite olarak rakipten iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fizik ve kalite olarak alışmışlar, iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. İkinci maça en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

'ORTA SAHADA ROTASYONLU OYUNCULARIMIZ VAR'

Matteo Guendouzi'nin bu maçtaki rolüyle ilgili gelen bir soruya İsmail Kartal, şöyle cevap verdi: "Rakibe göre ön alanda baskılarımız değişiklik arz edecek. Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Şu anda Guendouzi orayı tutan oyuncumuz. Orada çokça rotasyonlu oyuncumuz var."

'FRED TAKIMLA OLACAK'

Fred'in takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Kartal, "Fred çok karakterli oyuncu. Sevdiğim oyuncu. Takım içinde sevilen oyuncu. Her türlü rolü üstlenecek oyuncu, çok iyi profesyonel. Takımımızla olacak" dedi.

'VEDAT GÜÇLÜ SANTRFOR'

"Santrfor eksikliği yaşadınız mı?" sorusuna tecrübeli teknik adam, şöyle cevap verdi:

"Muriqi olursa, güçlü santrfor. Bağlantıları yapan oyuncu. O olmadığı zaman elimizde Talisca; çok teknik, akıllı, toplara çok iyi vuran bir oyuncu. Kafa toplarına çıkan bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı oynatıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum."

'SEMEDO GÜZEL BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU'

Nelson Semedo'ya ilk 11'de görev vermesiyle ilgili Kartal, "Semedo geleli 4 gün oluyor. Geldiğinde konuştum nasıl olduğunu sordum. 'Ben bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için erken döndüm' dedi. Biz de performansına baktık, enerjisi çok yüksek geldi. 'Eğer hücuma çıkıyorsan üretkenliğini sonuçlandırman lazım gidip de geri dönmeni istemiyorum' dedim. Bunu biz çalıştık bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Tercihimizi Semedo'dan yana kullandık" ifadelerinde bulundu.

'YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİ LAZIM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Belki kural değişebilir. 12+2 olabilir. Devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 14-15 kulüp değişmesini istiyor. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar."