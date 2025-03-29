Fenerbahçe Deplasmanda Taraftarsız Oynadı - Son Dakika
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Fenerbahçe Deplasmanda Taraftarsız Oynadı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki Bodrum FK deplasmanında taraftarları ceza nedeniyle statta yer alamadı. Teknik direktör Jose Mourinho önemli değişiklikler yaparken, Bodrum FK'da kaleci krizi yaşandı ve 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman, kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıktı.

29.03.2025 19:50
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MİLLİ maç arasının ardından Süper Lig'de Bodrum Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin taraftarı cezası nedeniyle karşılaşmayı statta izleyemedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray karşılaşması sonrası sarı-lacivertli futbolseverlerin 2 deplasman karşılaşmasından men edildiğini açıklamıştı. Bodrum Stadı'nda takımlarını destekleyemeyen Fenerbahçeli taraftarlar bir sonraki deplasman olan Sivasspor maçına da alınmayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK deplasmanında değişikliklere gitti. Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verirken, Dusan Tadic'i yedek soyundurdu. Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Fred, milli ara sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodrum FK maçının kamp kadrosunda yer almadı. Yine arada sakatlanan golcü Edin Dzeko da müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Mourinho, bu karşılaşmada kaleci Livakovic'i kızağa çekti, İrfan Can Eğribayat'ı oynattı.

Bodrum FK takımında ise kaleci krizi yaşandı. Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle Portekizli eldiven Diogo Sousa görev yapamadı. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise sakatlığını atlatamadı. Üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı. Yeşil-beyazlılarda Fenerbahçe maçında kaleyi 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman devraldı. Genç kaleci kariyerindeki ilk Süper Lig karşılaşmasını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Yıllarca Porto, Real Madrid ve Chelsea gibi dünya devi takımlarda birlikte çalışan ve büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Bodrum FK'nın Teknik Direktörü Jose Morais bu kez rakip oldu. İki Portekizli karşılaşma öncesi birbirlerine sarılıp başarılar diledi. Morais, Porto'dan Mourinho'nun asistanlığını üstlenirken, Real Madrid ve Chelsea'de ise yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Karşılaşma öncesinde top toplayıcı çocuklar Mourinho'ya yoğun ilgi gösterdi. Portekizli teknik adam da çocukların ilgisini karşılıksız bırakmayıp birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Adıyaman, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Deplasmanda Taraftarsız Oynadı - Son Dakika

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