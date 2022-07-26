Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız

26.07.2022 17:41

Fenerbahçe, yarın akşam Kadıköy'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Golsüz biten ilk maç sonrası oynanacak zorlu maçın spikerlik koltuğunda ise Ertem Şener oturacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise maçın yayıncı kuruluşuna bu tercih sebebiyle tepki göstererek, "Televizyonun sesini kapatacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, yarın Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı ünlü spiker Ertem Şener'in anlatacak olması ise sosyal medyada çok konuşuldu.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İlk maçta Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanş maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Zorlu maçın spikerliğini Ertem Şener'in yapacak olması ise sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olması taraftarın tepkisini çekti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarı, Ertem Şener'in verdiği detay bilgilerle maçın önüne geçtiğini belirtirken yaptıkları paylaşımlarla hoşnutsuzluklarını belli etti. Bazı taraftarlar, "Televizyonun sesini kapatacağız" derken bazıları da "Maçı hangi yabancı kanal yayınlıyor?" yorumunda bulundu.

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Ertem Şener, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız - Son Dakika
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