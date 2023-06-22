Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

22.06.2023 10:42

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verilecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu. Geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferi İstanbul'a geldi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi." ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

DZEKO'NUN KARNESİ

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

İstanbul'a gelen Dzeko'dan ilk görüntü:

Dünyaca ünlü golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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