Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferi İstanbul'a geldi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi." ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

DZEKO'NUN KARNESİ

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

İstanbul'a gelen Dzeko'dan ilk görüntü: