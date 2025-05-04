Fenerbahçe Evinde Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde 10 puan kaybederken, Galatasaray ve Beşiktaş'a da mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Sezonun son haftalarına kadar ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe'de sahasında kaybettiği puanlar farkın artmasına neden oldu. Kanarya, bu sezon ligde sahasında Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilirken, Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı.

Son 2 maçta 5 puan

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 2 hafta önce de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bırakmıştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşması öncesi ise 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Kanarya, Kadıköy'de rakip filelere 38 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. - İSTANBUL