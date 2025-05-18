Fenerbahçe, Eyüpspor\'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çiçek üstlendi.

Maça ev sahibi Fenerbahçe, "Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Eyüpspor ise " Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem, Thiam, Umut Bozok" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 10'uncu dakikasında Eyüpspor'un Robin Yalçın ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 32'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Seken topla buluşan Fred, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fred'in içeri çevirdiği topla buluşan Tadic'in sol ayağıyla kale önüne çevirdiği topa kafa ile dokunan En Nesyri, fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'de Talisca, Eyüpspor ise Thiam bulduğu gol pozisyonlarını sonuçlandıramadı. 81'inci dakikada Eyüpspor'da Umut Meraş topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerli olmadı. Fenerbahçe, 84'üncü dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orta sahanın sol tarafında topla buluşan Dzeko topu sürerek ceza sahasına ilerledi. Dzeko, ceza sahasında kaleci Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 90+4'üncü dakikada Eyüpspor farkı 1'e indirdi. Caner Erkin'in sağ taraftan ortasında ceza sahasındaki Emre Akbaba'nın dokunduğu top kaleci Livakovic'ten sekti. Livakovic'ten seken topla buluşan Umut Meraş topu ağlara gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar maç boyunca Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin koskoca Fener'i ne hale getirdin' sloganları attı. Öte yandan maçın hemen başında taraftarlar, sarı-lacivertli takımı ıslıkladı.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

Maç öncesi iki takım sahaya '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı. Maraton tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de resminin yer aldığı dev Türk bayrağı açıldı.