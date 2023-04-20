Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çifte şikayette bulundu! Hem FIFA'ya hem savcılığa - Son Dakika
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Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çifte şikayette bulundu! Hem FIFA'ya hem savcılığa

20.04.2023 17:47

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un, İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo transferine ilişkin Fenerbahçe'nin teklifini gösteren belgeyi canlı yayında paylaşması hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u hem Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta bir televizyon kanalında yayımlanan programda Erden Timur'un, Fenerbahçe Futbol AŞ.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "29 Mart 2023 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilinin, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'ye ait gizli ticari bilgilerin canlı yayında alenen ifşası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Kulübümüz tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

"HAKSIZ REKABET"

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz hukuki adımlar şu şekildedir;• Kulübümüzün ticari sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerinin Kulübümüzün rızası olmaksızın yanlış ve yanıltıcı şekilde açıklanmasına bağlı olarak "Haksız Rekabet" ve "Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması" suçlarından söz konusu yönetici aleyhinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayette bulunulmuştur.• Dürüstlük kuralına aykırı şekilde gerçekleştirilen bu davranış nedeniyle Türk Ticaret Kanununun "Haksız Rekabet" hükümlerine dayalı olarak haksız rekabetin tespiti talepli dava açılmıştır.• Kulübümüzün gizli nitelikteki transfer tekliflerinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA nezdinde,

"SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLMİŞTİR"

FIFA Code of Ethics'in (FIFA Etik Mevzuatı) 17. maddesinde düzenlenen 'Gizlilik Yükümlülüğü' hükümlerinin ihlaline dayalı olarak yapılmış, bu ihlale iştirak etmesi muhtemel tüm kişi ve kurumlar hakkında FIFA Etik Kurulu nezdinde soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Milyonların önünde, sporun ve spor yöneticiliğinin etik ilkeleri ile taban tabana zıt şekilde ortaya konan bu tutumla ilgili hukuki takibimiz sürecektir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (2)
  • Tevfik Yilmaz: Çokta tındı şikeciler. Cevap Yaz 33 35 Yayından Kaldır
  • zuba kuba: FENER AĞLAMAAA Cevap Yaz 39 32 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkan Vekili hakkında hukuki süreç başlattı Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkan Vekili hakkında hukuki süreç başlattı Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Hakkında Hukuki Süreç Başlattı Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Hakkında Hukuki Süreç Başlattı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çifte şikayette bulundu! Hem FIFA'ya hem savcılığa - Son Dakika


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