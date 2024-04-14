Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü mağlup ederek yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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