Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak
05.08.2025 09:43
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord ile yarın Rotterdam'da oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'da Rotterdam'da Feyenoord ile karşılaşacak. Sezonun ilk resmi maçına Hollanda temsilcisi karşısında çıkacak olan sarı-lacivertliler rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Feyenoord ile 5. kez

Fenerbahçe, 9 yıl sonra bir resmi maçta yeniden rakip olduğu Feyenoord ile 5. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 287. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı, 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 38 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 56 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 46 gole engel olamadı. Kanarya, bu organizasyonda son 10 yılda Shakhtar, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev ve Lille takımlarına elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Hollanda takımları ile 25. kez

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 24 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar ile de UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 10 kez de mağlup oldu.

Robin van Persie, eski takımına karşı

Hollanda futbolunun en önemli futbolcularından olan Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı bu kez teknik adam olarak rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde Feyenoord ve Arsenal formalarıyla sarı-lacivertlilere rakip olan Van Persie, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonunda Feyenoord ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 2 müsabakada ise sahada yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Chelsea, Real Madrid, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemlerde Robin van Persie oyuncu olarak birçok maçta Portekizli çalıştırıcıya rakip oldu.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 24 isim şöyle:

" İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun."

Glenn Nyberg düdük çalacak

Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oscar Johnson olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak İspanyol Carlos del Cerro Grande görev alacak. Juan Martnez Munuera ise AVAR'da Grande'ye eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak - Son Dakika

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