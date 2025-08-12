Fenerbahçe - Feyenoord Mücadelesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Hollanda'nın Feyenoord takımı arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
