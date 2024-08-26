Fenerbahçe Futbol Okulları 2. Lefter Küçükandonyadis Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

Spor

Fenerbahçe Futbol Okulları'nın yanı sıra misafir takımların da yer aldığı 2.'si düzenlenen Lefter Küçükandonyadis Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 10 yaş altı ve 12 yaş altı takımların yer aldığı grupların kazananları belli oldu.

10 yaş altı kategorisinde Fenerbahçe şampiyon olurken, ikinci sırayı Beşiktaş, üçüncü sırayı ise Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü aldı.

12 yaş altında da şampiyonluğa Fenerbahçe uzandı. Bahçelievler Olimpik Spor Kulübü ikinci, Başakşehir ise üçüncü oldu.