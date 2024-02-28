Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in toplumu kin ve düşmanlığa teşvik eden açıklamaları nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

28.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:52
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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