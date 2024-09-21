Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Başlıyor

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SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın ilk 11'leri açıklandı.

Ligin 6'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında derbi maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Derbi maçta teknik direktör Jose Mourinho takımını şu 11 ile sahaya sürecek:

"Dominik Livakovic - Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko"

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk zorlu maçta sahada şu 11 ile yer alacak:

"Fernando Muslera - Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen"