Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kupa İçin Sahaya Çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kupa İçin Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kupa İçin Sahaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, puan alması halinde çeyrek finale yükselebilecek. Maç yarın saat 16.00'da başlayacak.

26.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:22
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, maçtan puanla ayrılması halinde çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son maçında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kupaya grup aşamasından başlayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa ve Erzurumspor FK'yı mağlup ederek 6 puan aldı ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe, yarın alacağı puan veya puanlarla çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Kupada 3. randevu

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibiyle Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşılaştı. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2. tur maçında mücadele eden Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Geçtiğimiz sezon ise iki ekip kupada son 16 turunda eşleşti. Kanarya, 2-0'lık skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, bu sezon Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşırken, sarı-lacivertliler müsabakayı 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın kupa karnesi

Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan kırmızı-siyahlılar, Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. 5. turda ise 52 Orduspor FK'yı 2-0 yenen Gaziantep FK, adını gruplara yazdırdı. Selçuk İnan'ın öğrencileri grupta ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı. Evinde oynadığı mücadeleden 4-0 galip ayrılan Güney ekibi, ikinci maçında Göztepe'ye 1-0 kaybetti.

Sarı-lacivertlilerden 16 maçlık yenilmezlik serisi

Süper Lig'de son olarak oynadığı Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe bu süreçte 39 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Kırmızı-siyahlılar evinde 24 puan topladı

Gaziantep ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sezon içerisinde sahasında 6 maçlık galibiyet serisi elde eden kırmızı-siyahlılar, iç sahada 12 maç oynadı. Bu süreçte 7 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Evindeki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, kalesinde 6 gol gördü ve iç sahada en az gol yiyen takım oldu.

Yasin Kol düdük çalacak

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kupa İçin Sahaya Çıkıyor - Son Dakika

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