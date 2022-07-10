Bu yaz sözleşmeleri sona eren ve boşta olan Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile turnuvada hazır şekilde boy göstermek isteyen Edinson Cavani ve Luis Suarez, Fenerbahçe forması giyebilir. Arjantin ve MLS'ten de teklifler alan futbolcuların henüz Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemedikleri ve Fenerbahçe'nin yolunu tutabilecekleri belirtildi.
Katar'daki Dünya Kupası'nda mümkün olan en iyi koşullarda forma giyebilmek için rekabetçi bir ligde oynamak isteyen futbolcuların, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etme olasılığı olan Fenerbahçe'ye transfer olabilecekleri öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe golcü transferinde gözünü karattı: Uruguaylı golcüler Cavani ile Suarez aynı anda çubukluyu giyebilir - Son Dakika