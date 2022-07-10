Fenerbahçe golcü transferinde gözünü karattı: Uruguaylı golcüler Cavani ile Suarez aynı anda çubukluyu giyebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe golcü transferinde gözünü karattı: Uruguaylı golcüler Cavani ile Suarez aynı anda çubukluyu giyebilir

10.07.2022 13:06

Sezon öncesi son hazırlık maçında bu akşam Hull City ile karşılaşacak Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde transferde gaza bastı. Taraftarın merakla beklediği golcü transferinde çıtayı yükselten Başkan Ali Koç'un, 35 yaşındaki iki Uruguaylı golcü Luis Suarez ile Cavani'ye aynı anda çubuklu formayı giydirmek istediği öne sürüldü.

Bu yaz sözleşmeleri sona eren ve boşta olan Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR GİTMEK İSTİYORLAR

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile turnuvada hazır şekilde boy göstermek isteyen Edinson Cavani ve Luis Suarez, Fenerbahçe forması giyebilir. Arjantin ve MLS'ten de teklifler alan futbolcuların henüz Avrupa futbolundan uzaklaşmak istemedikleri ve Fenerbahçe'nin yolunu tutabilecekleri belirtildi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLABİLİRLER

Katar'daki Dünya Kupası'nda mümkün olan en iyi koşullarda forma giyebilmek için rekabetçi bir ligde oynamak isteyen futbolcuların, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etme olasılığı olan Fenerbahçe'ye transfer olabilecekleri öne sürüldü.

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Luis Suarez, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe golcü transferinde gözünü karattı: Uruguaylı golcüler Cavani ile Suarez aynı anda çubukluyu giyebilir - Son Dakika
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