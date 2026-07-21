Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçında Polonya ligi temsilcilerinden Gornik Zabrze'yi konuk ediyor.

Sarı lacivertlilerin sezondaki ilk resmi maçı saat 21.00'de başlayacak.

Kadıköy'de Stadı'nda oynanacak maçta Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.

Maç, TV100 ekranlarından yayımlanacak.

Turun rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi geçmesi durumunda üçüncü ön eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşlemesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

Ake ve Greenwood kadroda mı?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine sezon sonu başlayan İsmail Kartal, maç öncesinde yaptığı basın toplantısında kadronun durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake ve Mason Greenwood'un kadroda olacaklarını söyledi.

Greenwood'un yüzde 100 hazır olmadığını kaydeden Kartal, "Kendisi ile bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Ake ona göre biraz daha iyi ve hazır durumda" dedi.

İki yeni transferin de süre alıp almayacağı maçtan önce Kartal tarafından karar verilecek.

Kartal, geçen sezona damgasını vuran İspanyol yıldız Marco Asensio'nun tam hazır olmaması nedeniyle ilk 11'de yer almayacağını söyledi.

Deneyimli teknik direktör İspanyol on numara ile ilgili şunları söyledi:

"Geçen sezondan yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya'da bizle birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla beraber antrenmanların tamamına çıkmaya başladı.

"Kendisi yarın kadroda olacaktır. Ne zaman yüzde 100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Kadroda ama yüzde 100 oynayacak diye bir şey yok."

Asensio ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gornik Zabrze maçına hazır olduğu yönünde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin hazırlık kampı

Basın toplantısında Kartal ile birlikte söz alan Türk milli futbolcu İrfan Can Kahveci, çok bir iyi kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Uzun süredir Şampiyonlar Ligi hasreti yaşadıklarını kaydeden Kahveci, bunu sonlandırmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe en son 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşılaşması ile birlikte Avrupa kupalarındaki 301'inci maçına çıkacak.

Sarı lacivertli ekip geride kalan 300 mücadelede 118 galibiyet, 65 beraberlik, 117 mağlubiyet yaşarken, attığı 409 gole karşın kalesinde 423 gol gördü.

Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yaptı.

Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı lacivertliler, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.