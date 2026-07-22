Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi Yendi

22.07.2026 10:18
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Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi, Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood, yeni takımlarında ilk resmi maçlarına çıktı.

GALATASARAY

11.00 - 17.00 Sarı-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla geçirecek.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇINA DOĞRU

10.30 Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir futbolcusu basın toplantı düzenleyecek.

17.15 Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

18.00 Danimarka ekibi, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.

BAŞAKŞEHİR FK

20.45 Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE KONFERANS LİGİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde 2'nci eleme turu ilk maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Dunkerque - Samsunspor

15.00 Ümraniyespor - Manisa FK

GÜREŞ

- Ankara Salonu'nda yapılan Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleleri izleyecek.

VOLEYBOL

- A Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı Milletler Ligi final etabı, Çin'in ev sahipliğinde başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi Yendi - Son Dakika

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