Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da - Son Dakika
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Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da

Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao\'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul\'da
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Fenerbahçe, Rafael Leao için Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Mason Greenwood transferinde olduğu gibi transferi 4 taksitle bitirmek isteyen Fenerbahçe, Milan'ın 50 milyon Euro'luk talebini 40 milyon Euro'ya çekmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalyan ekibinin sunulan teklifi kabul ettiği anda Portekizli yıldızı İstanbul'a getirecek.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden Rafael Leao’yu kadrosuna katmak için dev bir adım attı. 

RESMİ TEMASLAR İTALYA'DA BAŞLADI

Ezeli rakibi Galatasaray’ın da takibinde olan Portekizli yıldız için sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer İtalya’ya giderek resmi temasları başlattı.  Milan ve oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferi sonlandırmak için kritik bir dönemeçte bulunuyor.

GREENWOOD TAKTİĞİ İLE PAZARLIK

Transfer masasına 50 milyon Euro teklifle oturan İtalyan devi Milan karşısında Fenerbahçe, daha önce Mason Greenwood transferinde uyguladığı pazarlık stratejisini devreye soktu. Marsilya’nın kapıyı 50 milyon Euro'dan açtığı Greenwood sürecinde rakamı 39 milyon Euro seviyesine indiren sarı-lacivertli kurmaylar, Leao transferinde de benzer bir hamle yapıyor.

40 MİLYONA DÜŞTÜĞÜ AN İSTANBUL'A GELECEK

Milan’ın 50 milyon Euro'luk talebini 40 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bu tutarı 4 taksitte ödemeyi teklif etti. İtalyan ekibinin bonservis bedelini 40 milyon Euro seviyesine düşürmesi durumunda Portekizli yıldızın hemen İstanbul’a geleceği belirtildi. Ayrıca Milan’da yıllık net 7 milyon Euro kazanan Rafael Leao’ya Fenerbahçe yönetimi 10+1 milyon Euro değerinde cazip bir sözleşme önerdi.

24 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Milan’ın Avusturya kampı öncesinde transferi netleştirmek isteyen Fenerbahçe için gelecek 24 saat belirleyici olacak. Taraflar arasındaki pürüzlerin giderilmesi durumunda Leao'nun resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da - Son Dakika
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