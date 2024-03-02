Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Osayi Samuel ve Cengiz Ünder'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.

02.03.2024 21:54
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- Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Strandberg'in kafa pasında Halil Dervişoğlu'nun volesi dışarıya çıktı.

52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza alanına hareketlenen Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşu az farkla dışarıya gitti.

55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunu Burak Yılmaz çizgiden çıkardı.

56. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Erce yatarak kontrol etti.

57. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutu İsmail Yüksek'e çarparak az farkla kornere çıktı.

59. dakikada Rui Pedro'nun pasında ceza yayı Halil Dervişoğlu'nun sert şutunu kaleci Livakovic iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Strandberg dk. 46), Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam (Cemali Sertel dk.60), Matondo, Boudjemaa (Ömer Faruk Beyaz dk. 69), Dele Bashiru (Doğukan Sinik dk. 60), Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dadashov dk.79)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde dk. 65), Becao (Bonucci dk. 82), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 88), İsmail Yüksek, Mert Hakan (Krunic dk.82), Szymanski, Cengiz Ünder Cengiz Ünder (Fred dk. 65), Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can, Ahmet Necat Aydın, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Osayi Samuel (dk.25), Cengiz Ünder (dk.40) Fenerbahçe

Sarı kartlar: Osayi Samuel, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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