Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 8'e Düşürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 8'e Düşürdü

Fenerbahçe, Hatayspor\'u 2-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 8\'e Düşürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Hatayspor'u 2-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. Youssef En Nesyri maçta iki gol atarken, Edin Dzeko tribünlerden alkış aldı. Levent Mercan ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

06.01.2025 10:33  Güncelleme: 10:35
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Fenerbahçe'nin gollerini 17 ve 45+5'inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 33'üncü dakikada Bilal Boutobba'dan geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39 yaparken; Hatayspor ise 9 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 8'e düşürdü.

EN NESYRI'NİN GOLLERİ FENERBAHÇE'YE 3 PUANI GETİRDİ

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Hatayspor karşısında takımını galibiyete taşıdı. Sarı-lacivertlilerin iki golünü de kaydeden En Nesyri, son 3 maçta 5 gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde 8 gole ulaşırken; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 gol attı.

EDIN DZEKO ALKIŞ ALDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki mücadelesiyle tribünlerden alkış aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitimine kısa bir süre kala Edin Dzeko'ya destek tezahüratında bulundu. Öte yandan maçın son anlarında penaltı vuruşundan yararlanamayan Dzeko, En Nesyri'nin ilk golünde ise asisti yapan isim oldu.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Sezon öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan Levent Mercan, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. Teknik direktör Jose Mourinho, Çaykur Rizespor ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan dahil ettiği 24 yaşındaki sol beke, Hatayspor karşısında ilk 11'de görev verdi. Levent Mercan, bu maçta 90 dakika sahada kaldı.

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, Hatayspor maçının 55'inci dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ceza sınırında olan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Ederek Puan Farkını 8'e Düşürdü - Son Dakika
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