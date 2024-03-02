Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında 40 puan topladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler dış sahada 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor ve Hatayspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. 40 puanla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı.
Öte yandan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 14 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, ligin 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 40 puan topladı - Son Dakika
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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