Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Merkur Arena'da Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Avusturya 'daki son hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.30'da Graz 'daki Merkur Arena'da başlayan maçta hakem Jakob Semler düdük çaldı. Semler'in yardımcılıklarını ise Martın Höfler ile Dominik Grasser üstlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar'ı mağlup etti - Son Dakika

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