Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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