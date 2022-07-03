Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

03.07.2022 20:41
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcularla Partizan maçının toplantısı yapıldı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus, antrenmanı takip eden taraftarları selamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Fenerbahçe, Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
Kaynak: AA

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:58 HDP eş genel başkanlığı el değiştirmedi: Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yeniden HDP Eş Genel Başkanlığı'na seçildi
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:51 Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 20:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement