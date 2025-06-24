Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı

Süper Lig devi Fenerbahçe ile ismi uzun süredir anılan Brezilyalı futbolcu Neymar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SANTOS İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Brezilyalı oyuncu Neymar, Santos ile olan sözleşmesini yeniledi. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, kulübü Santos ile sözleşmesini 6 ay uzattı. İmza törenini ardından açıklama yapan Neymar, 'Burada kaldığım için çok mutluyum. Burası benim evim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim.' dedi.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Öte yandan Brezilya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın tek hedefi Dünya Kupası. Bu doğrultuda yıldız oyuncunun 2026'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile mücadele edebilmek adına Brezilya'da kaldığı ve formda bir şekilde turnuvaya gitmek istediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Santos formasını geride kalan sezonda 12 kez sırtına geçiren Neymar takımına 3 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.