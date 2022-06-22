Fenerbahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı

22.06.2022 19:51
Fenerbahçe ilk hazırlık maçında berabere kaldı

SAHA: Samandıra Can BartuHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Göktuğ Hazar ErelFENERBAHÇE: Ertuğrul, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan Can, Bruma, Lincoln, BerishaSHKUPI: Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margcelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi,...

SAHA: Samandıra Can Bartu

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar, Novak, Gustavo, Crespo, İrfan Can, Bruma, Lincoln, BerishaSHKUPI: Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margcelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danga, SundayGOLLER: Dk.16 Lincoln, Dk.82 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe) - Dk.13 ve Dk. 47 Sunday (Shkupi)SARI KARTLAR: Inacio, Sheji (Shkupi)

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ilk hazırlık maçını gerçekleştirdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'de Kuzey Makedonya takımı Shkupi ile mücadele eden Fenerbahçe, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Rakip ekip mücadelede gol perdesini erken açtı. 13'üncü dakikada Sunday'in kaydettiği golle Shkupi öne geçti: 0-1. Fenerbahçe 16'ncı dakikada beraberlik golünü buldu. Berisha'nın kafa ile indirdiği topla buluşan Lincoln meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında 47'nci dakikada Shkupi yeniden öne geçti. Takımının ilk golünü atan Sunday, yeniden sahneye çıkarak ikinci kez Fenerbahçe filelerini havalandırdı: 1-2. Mücadelenin 82'nci dakikasında Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 2-2.Karşılaşma 2-2 skorla sona erdi.İKİNCİ YARI ERTUĞRUL DIŞINDA TAKIM DEĞİŞTİFenerbahçe, Shkupi maçının ikinci yarısına 5 değişiklikle başladı. Sarı-lacivertlilerde Crespo, Lincoln, Osayi-Samuel, Novak ve Berisha'nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta dahil oldu. Mücadelenin 57'nci dakikasında ise 5 oyuncu daha değişti. Serdar Aziz, Lemos, Gustavo, İrfan Can ve Bruma'nın yerlerine Yiğit Efe İncedemir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan forma giydi. Jesus, ikinci yarıda kaleci Ertuğrul dışında tüm oyuncuları değiştirdi.ÇAĞTAY KURUKALIP SAKATLANDIKarşılaşmanın 67'nci dakikasında ise Çağtay Kurukalıp, sakatlanarak oyundan çıktı. Çağtay'ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.JESUS'TAN ÖRNEK DAVRANIŞFenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, para atışında avantajlı kalenin kendilerinde olmasına rağmen rakip takıma verilmesini istedi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 18.00'de başlayan maçta para atışında kale Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Ancak Jesus, güneşten dolayı misafir takıma centilmenlik için güneşten etkilenmeyen kalenin verilmesini talep etti. BRUMA VE LINCOLN İLK MAÇINA ÇIKTIFenerbahçe'nin yeni transferleri Bruma ile Lincoln, ilk hazırlık maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Shkupi ile oynadığı hazırlık maçında yeni transferler Bruma ile Lincoln, Fenerbahçe forması giydi. İki oyuncu da ilk yarıda sergiledikleri performansla beğenileri toplarken Lincoln kaydettiği golle ön plana çıktı.BAŞKANLAR MAÇI TAKİP ETTİFenerbahçe'nin Shkupi ile oynadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Shkupi Başkanı Olgun Aydın ve Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet takip etti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Ahmet Ketenci de Samandıra'da karşılaşmayı izledi.

Öte yandan Shkupi Başkanı Olgun Aydın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 1907 numaralı, futbolcuların ve kendisinin imzaladığı formayı verdi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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