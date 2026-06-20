Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Yalova'da oynanan yarı final serisinde Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u; Fenerbahçe İstanbul Jet ise TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.
Final serisinde üç galibiyete ulaşacak taraf, sezonu şampiyon tamamlayacak.
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