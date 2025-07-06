Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kiraladı

Fenerbahçe Jhon Duran\'ı Kiraladı
06.07.2025 21:19
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Fenerbahçe, Al Nassr'dan Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

FENERBAHÇE, Al Nassr'da forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kiraladı - Son Dakika

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