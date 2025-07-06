Fenerbahçe Jhon Duran\'ı Kiraladı

FENERBAHÇE, Al Nassr'da forma giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."