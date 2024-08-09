Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Adana Demirspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Adana Demirspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Adana Demirspor\'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile birlikte Adana Demirspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

09.08.2024 11:29
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile birlikte Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. İki ekip yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakalarıyla açan sarı-lacivertliler, 3 maça çıkarken, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Ligde 41. randevu

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, ligde 41. kez mücadele edecek. Geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 23 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 12 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 80 golüne, Adana Demirspor 32 golle yanıt verdi.

Kadıköy'de oynanan maçlar

Fenerbahçe, güney ekibiyle Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana ekibi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı. Mavi-lacivertliler, deplasmanda son galibiyetini 10 Ocak 2022'de aldı. İstanbul'da oynanan son 2 karşılaşma ise sarı-lacivertlilerin lehine 4-2'lik skorla tamamlandı.

Üst üste 3. kez evinde başlayacak

Sarı-lacivertliler, yeni sezonla birlikte Süper Lig'in ilk haftasını üst üste 3. kez evinde oynayacak. Fenerbahçe, son 10 sezonda ise 6 kez sahasında, 4 kez de deplasmanda lige başladı. Bu süreçte 7 karşılaşmada lige 3 puanla başlayan Kanarya, 1 maçta beraberlik, 2 maçta mağlubiyet yaşadı.

Mourinho'nun Süper Lig'de ilk maçı

Teknik direktörlük kariyerinde UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 3 kupayı da kazanmayı başaran, görev yaptığı Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da lig şampiyonlukları yaşayan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile de şampiyonluk için mesai harcayacak. 61 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de ilk karşılaşmasına yarın akşam çıkacak.

Sarı-lacivertlilerden kadroya önemli takviyeler

2023-2024 sezonunu 99 puanla ikinci bitiren Fenerbahçe, teknik direktör değişimi de yaşadı. Kadronun büyük çoğunluğunu koruyan sarı-lacivertliler, önemli takviyeler de yaptı. Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisi alınırken, Cenk Tosun, Levent Mercan, Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin kiralık olarak transfer edilirken, en yüksek bedelli transfer Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü ile 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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