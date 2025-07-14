Fenerbahçe Kadın Futbolu\'nda Sağlık Kontrolleri Başladı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev'in yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık kontrollerinin ilk gününde Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya, teknik kadro, futbolcularımızdan Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu, Busem Şeker, Zoe Van Eynde, İpek Kaya, Yaşam Göksu, Konya Plummer, Fatoş Yıldırım, Zeynep Akdeniz, Göknur Güleryüz, Mesude Alayont, Zeynep Kerimoğlu, Roselord Borgella, Mariam Diakite, Ümran Özev ve Cansu Gürel, çeşitli testlerden geçti.

EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL