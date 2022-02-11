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Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

11.02.2022 18:33

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla gelen Fenerbahçe kafilesini, Ordu-Giresun Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek veren bazı taraftarlar, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

GZT Giresunspor-Fenerbahçe müsabakası yarın saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi - Son Dakika Spor


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