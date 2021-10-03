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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

03.10.2021 21:07
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli maçlar nedeniyle verilen araya lider girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek milli maçlar nedeniyle verilen araya lider girmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, "Milli araya giriyoruz. Milli araya lider girmek de iyi bir durum. Geçen sene de 7. haftada liderdik. Ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek buradaki şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları... Dolayısıyla bu hafta liderliğimizi devam ettirmemiz açısından çok önemliydi. Milli araya lider olarak girmenin keyfi ayrıdır." dedi.

Ali Koç, sarı-lacivertli takımın performansını arttırması gerektiğini vurgulayarak, "Oynadığımız futbolda birkaç vites arttırmamız lazım. Takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça, hoca takımı daha iyi tanıdıkça daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum. Allah bizi kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Sağlam bir kadroyla devam ettiği müddetçe Fenerbahçe, sonuna kadar şampiyonluğu zorlayacaktır. Taraftarımızın dönmesiyle iyi bir hava yakaladık. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum. Arzuladığım futbola yaklaştık ama tam orada değiliz. Maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat, daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Onu da yapacak güce sahibiz." diye konuştu.

"Bizim de sabrımızın bir sınırı var"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, rakiplerinin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Burada konuşacak bir takım varsa, şikayet edecek bir takım varsa, açık ara bu Fenerbahçe'dir. Geçen sezon bizim hakkımız yendi. Bizim başımıza gelenler bugün sistematik bir şekilde hakem üzerinden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelseydi, herhalde İstanbul'da, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu. Bu işlerde kendinize haksızlık yapıldığını düşündüğünüz konular oluyorsa, aynı zamanda rakibinizin hakkı yendiği zaman da konuşmanız gerekiyor. Özellikle bir rakibimizin geçen sezonun sonlarına doğru sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üzerinde kurmaya çalıştığı baskı, gerekse de muhtemel şampiyonluk adayı rakiplerinin oynayacağı maçlar öncesi bir şekilde algıya yeltenmeleri, artık kimsenin gözünden kaçmıyor. Bundan sadece Fenerbahçe değil pekçok kulüp rahatsız. Ben lafı evirip, çevirmem. Biz bunu artık sakin ve sükunet içinde karşılamayacağız. Bizim de tribünlerimiz var. Olay tribünlere oynamaksa, bizim de tribünlerimiz, taraftarlarımız var. Söz konusu kulübün taraftarından da çok daha fazla taraftarımız var. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa, bu kaotik ortamın içinden çıkamayız."

Bütün kulüplerin hakemlerden şikayetçi olduğunu aktaran Koç, "Performanstan memnun değiliz. Seviyelerinin çok daha yükseğe çıkması gerekiyor. Bu sahadaki performansından, VAR'ın kullanışından, hakem atamalarına kadar... VAR hakemi ile orta hakem ayrı olsun. Bunu yapacak her türlü imkanımız var. Atamalar bir veya iki kişinin dudağının arasında olmasın. Süper Lig'e bir komisyon, diğer lige başka bir komisyon, hatta bir adım öteye gideyim, kura çekimi ile hakem atamaları yapılmalı diye düşünüyorum. Evet, herkes şikayet ediyor. Biz de memnun değiliz. VAR'ın kullanışından, standart yakalanamamasından memnun değiliz. Biz başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz, bu rakibimiz daha başına hiçbir şey gelmeden olabilecekleri ön görüp, varsayıp, bir şekilde bana sorarsanız, yakışıksız bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeye başladı. Geçen sene teşvik şikesi imasından, işte bir hakemin Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor olmasından tutun, bir sürü laf ettiler. Dün Sivasspor maçında Josef de Souza'nın yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Ona da gireceksin. Bu iş öyle tek taraflı olmaz ki. Dolayısıyla bir kere bizi bulaştırmasınlar. Artık dursunlar. Durmazlarsa biz de başka konulara girmek zorundayız. Bundan da herkes kaybeder. Türk futbolu için zararlı bir süreç olur. Rica ediyorum, hepimiz kelimelerimize, söylemlerimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

"Berisha ve Rossi çok zeki bir oyuncu"

Ali Koç, yeni transferlerden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Berisha'nın sadece attığı gol değil, yaptığı baskı, ara paslar... Berisha çok zeki bir oyuncu. Rossi de çok zeki bir oyuncu. Hocamızın oyuncu transferinde iki önceliği var. Hangi mevki olursa olsun, zeki olacak ve 'pırpır' tarzda dediğimiz oyuncular olacak. Hareketli, bol koşan, 90 dakika enerjisi bitmeyen, yer değiştirecek oyuncular. Bu iki oyuncuda da bu var. Genç oyuncular. İnşallah üstüne koyarak devam ederler." şeklinde konuştu.

Koç, Mesut Özil ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti ama kısmet olmadı çünkü hastalandı. İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık, o yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut buraya 7 yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Onu da yapacaktır. Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama her zaman söylediğim gibi, Arda Güler'den Sosa'ya kadar, kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir. Bunlara da sahip çıkmamız gerekir."

Ferdi Kadıoğlu'nun performansından memnun olduklarını vurgulayan Koç, Güney Koreli oyuncuları Kim Min-jae ile ilgili olarak da "Burada herhangi bir oyuncumuzun ticari sözleşmesinin maddelerine girmeyeceğim. Tabii 8'e, 9'a alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin. Kim dünya çapında bir oyuncu. Kim'i bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne ala. Daha yüzde 60-70'iyle oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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