Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.

15.09.2024 19:15
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.

89. dakikada Fall'ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gainniotis, Winck (Espinoza dk. 80), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Sadiku (Aytaç Kara dk. 46), Gökhan Gül (Cafu dk. 80), Fall, Hajradinovic (Barak dk. 66), Brekalo, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Yusuf Akçiçek dk. 81), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 87), İsmail Yüksek, Tadic (Amrabat dk. 81), Szymanski, Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 63), En-Nesyri (Dzeko dk. 63)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Saint-Maximin (dk. 22), Tadic (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fall, Opoku, Winck (Kasımpaşa), Oosterwolde (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti - Son Dakika

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