Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi, Taraftar Sevgi Gösterisinde Bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi, Taraftar Sevgi Gösterisinde Bulundu

Fenerbahçe Kayseri\'ye Geldi, Taraftar Sevgi Gösterisinde Bulundu

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye ulaştı. Taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanında toplandı ve sevinç gösterisinde bulundu.

22.11.2024 20:37  Güncelleme: 20:41
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Samed Aydın SUN-İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, - SÜPER Lig'in 13'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 19: 20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho taraftarlara imza dağıttıktan sonra otele giriş yaptı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16: 00'de başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi, Taraftar Sevgi Gösterisinde Bulundu - Son Dakika

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