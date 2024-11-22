Fenerbahçe Kayseri\'ye Geldi, Taraftar Sevgi Gösterisinde Bulundu

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Samed Aydın SUN-İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, - SÜPER Lig'in 13'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 19: 20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho taraftarlara imza dağıttıktan sonra otele giriş yaptı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16: 00'de başlayacak.