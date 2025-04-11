Fenerbahçe-Kayserispor Maç Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un deplasmandaki Fenerbahçe maçının 20 Nisan Pazar günü oynanmasına karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor, ligin 32.haftasındaki Fenerbahçe maçını 20 Nisan Pazar günü oynayacak. Bu maçın başlama saati 19: 00 olarak belirlendi. Ligin 32.haftasının maç programı şu şekilde:
18 Nisan Cuma:
20: 00 Hatayspor-Konyaspor
20: 00 Galatasaray-Bodrumspor
19 Nisan Cumartesi
13: 30 Kasımpaşa-Sivasspor
16: 00 Adana DS-Trabzonspor
19: 00 Göztepe-Beşiktaş
20 Nisan Pazar
13: 30 Başakşehir FK-Gaziantep FK
16: 00 Ç.Rizespor-Eyüpspor
19: 00 Fenerbahçe-Kayserispor
21 Nisan Pazartesi
20: 00 Alanyaspor- Samsunspor - KAYSERİ
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