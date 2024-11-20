Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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