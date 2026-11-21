Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kocaelispor maçının ardından, "Bugünün kaybedeni biz olduk. İlk yarı bizi memnun etmedi. Kırılma anlarını daha doğru oynamamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz maçlar oynuyoruz. Oyuncuların motivasyonunun, enerjisinin, tutkusunun sorgulanmayacak şekilde iyi olması gerekiyor. Oyunun 25-30 dakikalık başlangıcı bize yakışmayacak şekildeydi. Sonrasında oyun oturdu. Pozisyon üretmeye başladık. Sahaya biraz daha doğru yayıldık ve sonuçta pozisyonlar da geldi. İlk yarı genel hatlarıyla bizi memnun etmedi. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi, daha doğru yerleştik, pasın tehdit eder şekilde hızlanması önemliydi. Sonrasında gol geldi. Duran top ya da değil, gol geldi. Aşmamız gereken yer var; pozisyon geldiğinde değerlendirmek olabilir, doğru savunmak, bunlar artık maçı bitirmeniz gereken anlar. Büyük takımların refleksleri vardır. İyi oynamazken de kaliteli oyuncuların gol yapmasıyla maçları kazanabiliyorsunuz. Fenerbahçe geçmişinde yaşadı. Diğer büyük takımlar da yaşadı. Bizim o kırılma anlarını biraz daha doğru oynamamız lazım. Maçı bitirecek noktalarda maçı bitirmemiz ya da savunmada daha net savunma organizasyonları ortaya koymamız gerekiyor. Basit bir orta kestiriyoruz. Gol öncesinde de yaptık. Rakip ikinci yarıda tehdit edecek aksiyon içinde olmasa da bugünün kaybedeni biz olduk, ne olursa olsun. Üzgün olduğumuzu söylemekten başka bir şey demek doğru olmaz. Oyuncularımızın motivasyonunu artırmak ve devamında ayağa kaldırmak yine benim görevim. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Bizim oyuncularımız fazla iyi niyetli. Hakemi de etki altına almak gerekiyor"

Hakem performansı hakkında ise Emre Belözoğlu, "Bizim oyuncularımız biraz fazla iyi niyetliler. Bazen faulü almak için hakemi de etki altına almak gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki vurmadığı zaman atması oyuncunun istediğimiz bir şey değil ama bence penaltı pozisyonu öncesinde Vedat'ı bozuyorlar. Ne olursa olsun oyunun içinde kalmak, oyuncularımız adına maçı bitirme anı; gol atma da olabilir, skor artırma da olabilir, iyi savunma da olabilir. Bence bundan sonra görevim bu reaksiyonu geliştirecek tavrı biraz daha öğretmek olacak. Bunun üstüne biraz çalışmam lazım" diye konuştu.

"Kötü görüntü veren gol oldu, kabul etmem lazım"

Baraj kurulumuyla sosyal medyada gündem olan durumla ilgili olarak Emre Belözoğlu, "Orada bazı tercihleri oyuncular da yapıyor. Barajdakiler kalecimiz ne isterse onu yapmaya çalışıyor. Bunun öncesinde çalışma da var. Bunun oyuncunun da istemesi gerekiyor. Orada belirleyici profil kaleci. Onun isteğine göre biraz hareket ediliyor. Ama organizesi anlamında kötü görüntü veren gol oldu. Kabul etmem lazım" şeklinde konuştu.

"Hiçbir şey henüz bitmedi. Sezonun çok başı. Her şey olabilir"

Liderle 12 hafta sonundaki 11 puanlık farkı ve lig şampiyonluğu hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Sorumluluğu alarak geldik. Kazandığımız ve kaybettiğimiz her senaryonun bir parçasıyım. Geldiğim gün de söyledim; gerçekçi bakmak durumunda camiamız. Burada 'Fenerbahçe'nin hiçbir ümidi kalmadı' cümlesi inanmadığım bir cümle. Ben bunu söyleyecek biri de değilim. Çünkü hala inanıyorum. Ne olursa olsun Fenerbahçe sonuna kadar her kulvarda zorlayacak. Liverpool ve Çorum galibiyetlerinden sonra herkes motive oldu. Bunu tekrar yapabilir bu takım. Buna inanıyorum. Bizim maçlarımız zorlu ama rakiplerimizin de zorlu. Bir tempoya gireceğiz. Belirleyici olacak şey; bugünkü gibi skorları bulduğumuzda onu ne kadar tutabilecek ya da artırabilecek iradeyi ortaya koymamız. Aslında bunu daha fazla düşünüyorum. İç motivasyona yoğunlaşıp, dışardan uzaklaşıp biz ne yapabiliriz buna bakacağız. Biz kaybetmeden yolumuza devam ederken beklentisi olan insanları daha nasıl umutlu hale getirmeliyiz bunun derdindeyiz. İnanmadığım hiçbir şeyi söylemem. Hiçbir şeyin bittiğini söylemem. Sezonun çok başı. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bizim çözmemiz gereken dışarısı değil, içerisi"

Dış etkenlerden ziyade kulüp içindeki sorunları çözmesi gerektiğinin altını çizen Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Bizim çözmemiz gereken dışarısı değil, içerisi. Ben içeriye yoğunlaşmak istiyorum. Dışarısı bizim yönetebileceğimiz kısım değil. Federasyon kısmı, hakemlerin hatalı kararları, rakiplerin lehine verilen maçlarını kazanmasını sağlayan durumlar geçmişte de çok oldu. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak üstümüzden yükü almak doğru değil. Oyuncuların hepsi, biz, kulübü yönetenler sorumluluğu almalı. Başarı ya da başarısızlığı dışarısı üzerinden değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. Kendimi sorumlu hissediyorum. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Onlar kendini ne kadar sorumlu hissediyorlar. Birbirimizi daha iyi tanıdığımızda daha farklı süreçler olacaktır. Bugün içeride çözmem gereken durumlar var. Bence içerisiyle ilgili değerlendirmeleri yaparken gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'nin herkesle savaşabilecek gücü var. Bunu bütün Türkiye biliyor. Biz zorlu süreçleri yaşamış camiayız. Söyleyeceklerim dışarı değil içerisiyle ilgili düzeltmemiz gereken şeyler var" dedi.

"Kocaelispor ilk yarım saat oyununu çok iyi uyguladı"

Kocaelispor'un oyuna ve skora etkisiyle Selçuk İnan'ın kendisi için taşıdığı önemine dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Selçuk benim her zaman saha dışında kardeşim. Çok şey paylaştığımız, mili takımda kader birliği yaptığım insandır. Benim için yeri ayrıdır. Her gittiği takımda doğru işler yapıyor. Kolay değil; Anadolu'da teknik direktörlük yapmak. Kendisini tebrik ediyorum. Kocaeli'nin bu pozisyonda olmasını sağlayan oyununu ilk yarım saat çok iyi uyguladılar. Rakibimiz kim olursa olsun karşı tarafın gücünü kontrol etmeniz gerekiyor. Kontrol etmediğiniz zaman herkes herkese diş geçirebilir. Selçuk'a ve Kocaeli'ye başarılar dilerim. Bizim bir an önce yarın sabah oyuncularımızla toplanıp Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmamız gerekiyor" sözlerini kaydetti.