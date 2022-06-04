Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

04.06.2022 12:31
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan başkan Ali Koç, futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a camia adına teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan başkan Ali Koç, futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal'a camia adına teşekkür etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya futbol takımındaki görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal ile gelen başkan Koç, 61 yaşındaki çalıştırıcı için veda konuşması yaptı.

İsmail Kartal'ın yükü çok ağır bir takımın başına geldiğini vurgulayan Koç, "Yükü çok ağırdı, atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı. Bu yolculukta birbirimize duyduğumuz güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin ne olduğunu bizzat gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kartal'ın camiaya 18,5 yıl hizmet ettiğini hatırlatan Koç, şöyle devam etti:

"Genç yıllarından beri tanıdığım İsmail Kartal, her geçen gün daha yozlaşan, etik değerlerin altüst edildiği futbol ikliminin her zaman temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte ömür boyu devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var. 2014-2015'te hala faili meçhul olan suikast girişiminde takımımızın, Türk sporunun, Türkiye'nin canına kastedildiği bu kara sezonda psikolojik olarak altüst olmuş takımımızı yeniden ayağa kaldırmak için nasıl dimdik durduysa, canla başla mücadele ettiyse, hep doğrunun yanında olduysa bu sezon da sıkıntılı, zor, acılı günlerimizde güneş gibi doğdu ve yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçe'miz için en zor günde kayıtsız şartsız, hiçbir ekonomik beklentisi olmadan elini taşın altına koydu. Çünkü İsmail Kartal Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir."

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'yi her şeyin önünde tuttuğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimsenin geçmişine, konumuna, kariyerine bakmadan doğru olanı zor da olsa yapmak için hareket etti ve inandığı, aldığı kararların arkasında durdu. Fenerbahçe A takımının takım olmasında, başarılı olmasında çok büyük katkı sağladı. Samandıra'da yaptığı bu pozitif ortam önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşacağımız yolun en önemli adımlarından biri olacaktır. Kısacası başarıya inanan bir takım bıraktı bizlere. Fenerbahçe sahada ne kadar güçlü olduğunu ve kenetlendiğinde neler yapabileceğini başta kendi taraftarımız olmak üzere tüm camiaya gösterdi. Hangi açıdan bakarsak bakalım bu kararı vermek kolay olmadı. Hatta 4 senelik görev süresi boyunca aldığımız en zor karar olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir karar aldık. Hocamıza da ilettik. Hiçbir zaman gizli saklı oynamadık. Başından beri, hocamızla ilk oturduğumuz günden beri niyetimizi açık net bir şekilde anlattık. İsmail hocanın belki de çok uzun zaman geçmeden tekrar bu camia ile yolları kesişecek. Hatta kendisine ifade ettiğimiz gibi teknik direktörlük kariyerinden ayrılmak isterse resmi olarak aramızda bulunacak."

Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında İsmail Kartal'ın gözlerinin dolduğu gözlendi.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden de İsmail Kartal için bir veda mesajı yayımlandı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Soğuk bir ocak günü, Fenerbahçe'nin kara kışında, üzüntüsü hüznünü, hüznü hırsını beslemiş bir camiaya, kendine inanmayan, herkes cephe almış ve yalnız kalmış bir takıma, 'Fenerbahçe ne görev verirse, bana emirdir' diyerek geldin. Henüz hiçbir şey konuşmadan soluğu Samandıra'da aldın, belki günlerce, haftalarca dışarı adım atmadın. Soğuk bir ocak günü, Fenerbahçe'nin kara kışında, Fenerbahçe'yi sevgiyle sahiplendin, inançla ayağa kaldırdın, Çubuklu'ya can verenin içindeki ruh olduğunu takımına öğrettin, milyonlarca Fenerbahçeliye 'Fenerbahçe yalnız bırakılmaz' dedirttin, yüzümüzü bahara çevirdin, ruhumuzu güneşe döndürdün!

Sen, bu formayı sırtında taşıdığın 10 yıl boyunca, Fenerbahçe çatısı altında farklı görevler aldığın yıllar boyunca, 2014-15'te takımımızın canına kastedildiği o kara sezonda, ve bir kış gününde, zorlu günlerimizde, sormadan, düşünmeden yine yanımızdaydın! Bu kulüp ve milyonlarca taraftarı, seni ve emeklerini her zaman saygıyla sahiplenecek, bu büyük camia bil ki her zaman senin yanında olacak! Duruşunla, insanlığınla, işine ve rakiplerine saygınla, Fenerbahçe sevginle her şeyin en güzelini hak ediyorsun! Biliyoruz! Çok önemli şeyler başaracaksın ve biz senin başarılarınla gurur duyacağız! Yolun açık olsun, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal! Teşekkürlerimizle."

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

YORUMLAR
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Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi Ali Koç, İsmail Kartal'a veda etti Ali Koç, İsmail Kartal'a veda etti
Kaynak: AA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Son Dakika

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