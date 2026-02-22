Fenerbahçe Kupayı Kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda da 10. kez bu kupanın sahibi oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 28, Wade Baldwin 21, Khem Birch 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Scottie Wilbekin 3, Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 11, Onuralp Bitim, Nando de Colo 2, Armando Bacot 2, Melih Mahmutoğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Beşiktaş: Conor Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Jonah Mathews 14, Anthony Brown, Devon Dotson 17, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Matt Thomas 7, Ismael Kamagate 2, Vitto Brown 2
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 22-24
Devre: 46-42
3. Periyot: 70-56 - İSTANBUL
