Fenerbahçe Kupayı Kazandı

22.02.2026 22:24
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 91-74 yenerek Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın 10. sahibi oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'ı 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda da 10. kez bu kupanın sahibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 28, Wade Baldwin 21, Khem Birch 7, Mikael Olli Axel Jantunen, Scottie Wilbekin 3, Metecan Birsen 14, Talen Horton Tucker 11, Onuralp Bitim, Nando de Colo 2, Armando Bacot 2, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Conor Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Jonah Mathews 14, Anthony Brown, Devon Dotson 17, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Matt Thomas 7, Ismael Kamagate 2, Vitto Brown 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Ziraat Bankası, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

