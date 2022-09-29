Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak

29.09.2022 15:56

Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçeli Michy Batshuayi, kendisi için özel bir maç olacağını belirterek, "Hedefimiz bu derbiyi kazanmak olacak" ifadesini kullanırken derbiye etki edecek katkıyı sağlamak istediğini söyledi.

Milli arayı formda geçiren ve Belçika formasıyla Galler'e karşı bir de gol atan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Michy Batshuayi, derbi öncesi soruları yanıtladı. Hedefimiz bu derbiyi kazanmak diyen Batshuayi, "Benim için özel bir maç olacak. Eski takımım Beşiktaş'a karşı oynayacağım. Hedefimiz bu derbiyi kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN MAÇTA GOL ATMAK"

Gol atarsan sevinecek misin? sorusu yöneltilen Batshuayi, "Önemli olan maçta gol atmak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı. Ofansif anlayışla oynadıkları için mutlu olduğunu belirten golcü oyuncu, "Bir forvet oyuncusu olarak ofansif anlayışla oynadığımız için memnunum. Antrenmanlarda da buna yönelik çalışıyoruz." dedi.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUM"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla kaçırdığı goller yüzünden tepki gören Batshuayi, "Geçen sene kaçırdığım goller vardı. Atmış olduğum gol sayısından daha fazlasını atabilirdim. Çalışmaya, kendimi geliştirmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Belçika'lı golcüsü Batshuayi, 'Hedefimiz derbiyi kazanmak olacak'

"HOCAMIZ TECRÜBE VE KALİTEYE SAHİP"

Teknik Direktör Jorge Jesus ile çalışmanın önemli ve güzel bir şey olduğunu da dile getiren Michy Batshuayi, "Hocamız tecrübe ve kaliteye sahip. Herkes 11'de oynayabilir. Bu sizin seviyenizi yükseltecek bir şey. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu durum takımı güçlü bir noktaya çekip şampiyon olma ihtimalini arttıracak" cümlelerine yer verdi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak - Son Dakika
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