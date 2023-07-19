Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir

19.07.2023 16:20

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanına takılan ve sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınması gündeme geldi.

Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini hala hisseden Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler yabancı kontenjanında yer açmak için böyle bir karar alacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖNDERİLEBİLİR

Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'nin sözleşmesini ara transfer dönemine kadar dondurması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayıracak.

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Lincoln Henrique sakatlandığı sürece kadar geçen sezon sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

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Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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