Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük\'e ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK, maçın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi ve peş peşe çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Selçuk ve Kacper Kozlowski kırmızı kart, David Okereke ise sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 3 isim de haftaya oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında olamayacak

20.04.2025 16:53
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesinde 3 puanın yanı sıra 3 önemli isminden de oldu. Bunun üzerine kırmızı-siyahlı ekip, müsabakanın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

MAÇTAN HEMEN SONRA PEŞ PEŞE PAYLAŞTILAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK" paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü
Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü

NE OLMUŞTU?

Konuk takım, 3 puanın yanı sıra, teknik direktörü Selçuk İnan ve 2 futbolcusundan da oldu. Genç teknik adam, 53. dakikada kırmızı kart gördü. İnan gelecek hafta konuk edecekleri Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Gaziantep FK'da 55. dakikada sarı kart gören David Okereke ve 90+7. dakikada üst üste iki sarı kart sonrası kırmızı kart gören Kacper Kozlowski de cezalı duruma düştü. 2 futbolcu da Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Göztepeli:
    tff mhk, fb kollama görevini yerine getirmiş yine. şehir şehir kulüp kulüp kocla hacı bir olmuş hak yiyorlar ayrıcalık sağlıyorlar her türlü adaletsizliği yapıyorlar. uyuyun siz daha BJK GS TS yöneticileri! en büyük kulüplerin başındasınız ama acizce fedesayonun her türlü haksızlığı yapmasına sadece seyirci kalıyosunuz... 171 5 Yanıtla
  • KaraKartal:
    talimatlıları ve başta kasımpatı gibi kendine sponsorla bağladıkları takımları çıkarıp, lig 10 kaliteli takımla oynansa küme düşecek herhalde... Beşiktaş'a gelince bi yerlerini yırtan anadolu takımlarının rakibine göre işler çevirmesi yüzünden puan farkı oluşuyor. 139 5 Yanıtla
  • Mustafa POLAT:
    Bir futbolsever olarak, Gaziantep futbol kulübünün, haklı serzenişini destekliyorum. Hakemlerin ön planda olmadığı futbol müsabakası izlemek sanırım hayal oldu. 122 3 Yanıtla
  • trgyky1978:
    fenerin önünü açıyorlar ama nafile şampiyon Galatasaray 99 6 Yanıtla
  • Ali Arat:
    geçen hafta Kayseri bu hafta Antep. yani yapı belli 69 4 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    antep yerleştirecek rahat olun en kötü beraberlik.. 59 4 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Zorbay geçen maç Fener maçına damga vurmuştu aşırı derece kollayarak o yüzden birdaha Fener maçını vermezler sanıyordum. Bu seferde direkt Fener maçını etkileyecek maça hakem yapmışlar bu tesadüfmü salıngaçtaki muridimizin kankası ibo ? 51 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü - Son Dakika
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