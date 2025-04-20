Fenerbahçe maçı öncesinde 3 kayıp verdiler! Gaziantep FK, hakem Zorbay Küçük\'e ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK Fenerbahçe maçı öncesinde 3 puanın yanı sıra 3 önemli isminden de oldu. Bunun üzerine kırmızı-siyahlı ekip, müsabakanın hemen ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu.

MAÇTAN HEMEN SONRA PEŞ PEŞE PAYLAŞTILAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK" paylaşımları yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşımlar;