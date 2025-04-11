Fenerbahçe maçında kar yağacak mı? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum - Son Dakika
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Fenerbahçe maçında kar yağacak mı? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum

Fenerbahçe maçında kar yağacak mı? İşte Sivas 4 Eylül Stadı\'nda son durum

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve kar yağışının etkili olmasıyla Sivasspor-Fenerbahçe maçının bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada aralıklarla kar yağışı beklense de müsabakanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda bugün itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

11.04.2025 16:31
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor sahasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan 4 Eylül Stadı'nda karşılaşma öncesinde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

STAD, KAR YAĞIŞINDAN ETKİLENMEDİ

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle gözler pazar günü saat 19.00'da oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sivas'ta dün kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı. Buna karşın yağış 4 Eylül Stadı'nı olumsuz etkilemedi. Alttan ısıtma sisteminin çalıştığı 4 Eylül Stadı zemininin karşılaşma için uygun olduğu gözlendi. Hafta içerisinde Türkiye-Slovenya kadın milli takımlarının maçına da ev sahipliği yapan stat zemininin iyi durumda olduğu görüldü. Stadın tribünlerinde görevliler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Stadın son durumu havadan dron ile de görüntülendi.

MAÇ SAATİNDE SICAKLIK 1 DERECE OLACAK

Sivas'ta meteoroloji verilerine göre kar yağışının yarın ve maçın oynanacağı pazar günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ancak hem mevsimsel koşullar ham de stat zeminindeki ısıtma nedeniyle zeminde herhangi bir problem beklenmiyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma sırasında hava sıcaklığının 1 derece civarında olması bekleniyor. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin cezası nedeni ile misafir takım tribünleri için bilet satışı yapılmayacak. Öte yandan Sivasspor-Fenerbahçe maçı için satışa sunulan 16 bin biletten büyük bölümünün satıldığı, maç gününe kadar da biletlerin tamamının satılmasının beklendiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçında kar yağacak mı? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçında kar yağacak mı? İşte Sivas 4 Eylül Stadı'nda son durum - Son Dakika
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