Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti

Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Didier Drogba, France TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe maçında yaşadıklarını anlattı. Drogba, ırkçılığa maruz kaldığını itiraf etti.

"CAHİL İNSANLAR"

Didier Drogba, "Fenerbahçe maçında umursamadım, ırkçılık yapıldı. Fransa'da belli takımlara karşı oynadığımmaçlarda umursamadım. İngiltere'de de olduğu Cahil insanların olduğu diğer ülkelerde umursamadım. İsterseniz buna ilgisizlik deyi" açıklamasında bulundu.

"SAYGI DUYDULAR"

Drogba ırkçılığa karşı, "Bir izlenim bırakabileceğiniz bir yerde, yaptığınız işte en iyisi olmak ırkçılıkla en iyi savaştır. En güçlü olarak, daha iyi olarak. Bu benim insanları saygıya zorlama yöntemimdi. Yani beni ten rengimden dolayı sevmiyor ama beni desteklemeli. Güçlü olduğum için beni alkışlamalı. Bu benim onunla savaşma ve ırkçı insanları biraz daha az aptal yerine koymam yöntemim" yönetimi uyguladığını söyledi.